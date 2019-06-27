Barcelona kaleci Neto'yu 26 milyon Euro'ya transfer etti

La Liga takımlarından Barcelona, Hollandalı kalecisi Jasper Cillessen'i Valencia'ya gönderdikten sonra kalesini Valencia'dan bir isimle güçlendirdi.

İspanyol ekibi, bu kapsamda Brezilyalı kaleci Norberto Murara Neto'yu transfer ettiğini resmen duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Valencia'da forma giyen Neto'nun 26 milyon Euro'ya transfer edildiği belirtildi. Yapılan anlaşmada 9 milyon Euro bonus maddesi de yer alırken, ayrıca 29 yaşındaki kalecinin sözleşmesinde 200 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi de bulunduğu da ifade edildi.

Başarılı kaleci, geride kalan sezonda Valencia ile çıktığı 47 resmi müsabakada kalesinde 49 gol gördü.

Neto kariyerinde daha öncede Juventus, Club Athletico Paranaense ve Fiorentina takımlarında forma giydi.

