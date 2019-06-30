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30 Haziran 2019, Pazar
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Celta 'dan 'i aldı

Celta Barcelona'dan Denis Suarez'i aldı

Kulübü, futbolcusu 'in 12,9 milyon avro ve başarıya bağlı olarak 3,1 milyon avro prim ile 'ya olduğunu duyurdu.

'nın Kulübü, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu 'i 'dan etti.

Barcelona Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, Denis Suarez'in 12,9 milyon avro ve başarıya bağlı olarak 3,1 milyon avro prim ile Celta Vigo'ya transfer olduğu bildirildi.

kariyerine başladığı Celta Vigo'ya geri dönen İspanyol futbolcu Suarez, 29 Ocak'ta sezon sonuna kadar 'nin takımına kiralık olarak gitmişti.

Suarez, kadrosunda Türk futbolculardan Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un olduğu Celta ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

  1. 01.07.2019
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