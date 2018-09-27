Busquets 2023'e kadar Barcelona'da – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    Busquets 2023'e kadar 'da

    Busquets 2023'e kadar Barcelona'da

    , İspanyol orta saha oyuncusu Busquets'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı. kulübü Barcelona, orta saha oyuncusu Sergio Busquets'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki İspanyol futbolcu Busquets'in kontratının 2023'e kadar uzatıldığı bildirildi.

    Açıklamada, tecrübeli futbolcunun serbest kalma bedelinin 200'den 500 milyon avroya çıkarıldığı da belirtildi.

    Takımındaki 11 sezonluk kariyerinde 28 kupa kazanma başarısı gösteren Busquets, çıktığı 490 maçta 13 gol attı.

    1. 27.9.2018 15:46
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