Busquets 2023'e kadar Barcelona'da
Barcelona, İspanyol orta saha oyuncusu Busquets'in sözleşmesini 30 Haziran 2023'e kadar uzattı. İspanya kulübü Barcelona, orta saha oyuncusu Sergio Busquets'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.
Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki İspanyol futbolcu Busquets'in kontratının 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığı bildirildi.
Açıklamada, tecrübeli futbolcunun serbest kalma bedelinin 200'den 500 milyon avroya çıkarıldığı da belirtildi.
Takımındaki 11 sezonluk kariyerinde 28 kupa kazanma başarısı gösteren Busquets, çıktığı 490 maçta 13 gol attı.
- 27.9.2018 15:46
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Beşiktaş zaten çıkar
Toplam 3
Yorum
muhittin futbolcu,teknik direktör,yönetici,hakem...herşeyden önce düzgün karekter olmalı...Caner kredisini bitirdi...
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Onur Kıvrak: "Canım yandı ihanet etmedim"
Toplam 8
Yorum
aliuttu onur gibi bir fedakarın bile yuhlanmasına pes diyorum.bütün takımlar bu cahillerden kurtulmalı.
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Trabzonspor’da ideal 11 sorunu
Toplam 2
Yorum
TsKlüp ideal 11 değil yönetim yüzünden ünal karamanın uygulayamadığı ideal adalet sorunu var.
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