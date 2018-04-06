UEFA, Barcelona ile Roma arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında sahaya atılan yabancı maddeler için İspanyol takımı hakkında disiplin soruşması başlattığını açıkladı.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:08
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Toplam 14
Yorum
zafer trezeguet fb ye yakışır hem ligimizi tanıyor hem goller ve asistleri süper. genç ve çalışkan kesinlikle alınmalı
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Cimbom’a bedava golcü
Toplam 3
Yorum
öğretici la ligada bile gol krallığı yaşayan guizanın, en son gelen bay 35 golün süperligdeki halleri biliniyor ! yinede zararı olmaz !
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"Ayıplıyorum"
Toplam 4
Yorum
MNK FİKRET ORMAN HER ZAMN ORTAMI GEREN BIRISI.YINE YAPMŞ YAPACAGINI.COK BOS KONUSAN BIRISI
Barcelona'ya UEFA şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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