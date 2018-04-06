Barça’da gündem Cengiz Ünder! – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    Barça’da gündem !

    Barça’da gündem Cengiz Ünder!

    Şampiyonlar Ligi ilk maçında önceki gün Roma'yı 4-1 mağlup eden 'da konuşulan isimlerden biri 'di.

    Şampiyonlar Ligi ilk maçında önceki gün Roma'yı 4-1 mağlup eden 'da konuşulan isimlerden biri 'di. Sakatlığı nedeniyle İtalyan ekibinin kadrosunda yer almayan Cengiz'le ilgili konuşan Barça'nın hocası Valverde, şunları söyledi: "Cengiz çok genç ve yetenekli bir oyuncu. İyi bir sezon geçiriyor, önemli goller atıyor. Oynayacağını tahmin ediyorduk ama oynamaması bize sürpriz oldu. İyi bir sezon geçirdiği için kendisini tebrik ediyorum" dedi
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:34
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