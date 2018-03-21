Meğer Messi bağımlıymış! – Fotomaç – 21 Mart 2018
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HEPSİ
    21 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Meğer bağımlıymış!

    Meğer <a href="/index/messi?id=fe1264e2-7fd2-45ee-89b0-1ada571b2500" class="" rel="tag">Messi</a> bağımlıymış!

    2014 yılında sahada defalarca kusan ve bu nedenle bilinmeyen bir hastalığı olduğu düşünülen , bu sorunundan kurtulmayı başarmıştı.

    2014 yılında sahada defalarca kusan ve bu nedenle bilinmeyen bir hastalığı olduğu düşünülen , bu sorunundan kurtulmayı başarmıştı. Bir hastalığının olmadığını belirten , "Beni kusturan o dönemde yaptığım kötü diyetmiş. Sürekli asitli içecekler içip çikolata yiyordum. Artık balık ve salata yiyorum" dedi.
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:25
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