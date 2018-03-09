Curry'den Messi değerlendirmesi
NBA'in son dönemdeki en önemli yıldızlarından olan Stephen Curry, Arjantinli futbolcu Messi hakkında değerlendirmeler yaptı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors forması giyen Stephen Curry, Arjantinli futbolcu Lionel Messi ile ortak yanlarının yenilikçilik ve bir sonraki nesli kendisini zorlama konusunda etkilemeleri olduğunu söyledi.
Batı Konferansı'nda 11 Mart Pazar günü Minnesota Timberwolves ile oynayacakları maç öncesinde yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki basketbolcu, Barcelona'nın yıldızı Messi ile ilgili olarak "Onun yaptığı işte, zekası ve yeteneği çok büyük önem taşıyor. Messi ile ortak noktamız, spor dallarına getirdiğimiz yenilikçilik ile bir sonraki nesli kendisini zorlama konusunda etkilemeye çalışmak." ifadelerini kullandı.
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki izleyiciler için her pazar günü erken saatte yayınlanan "NBA Sundays" maçında son şampiyon Golden State Warriors, TSİ 22.30'da Minnesota Timberwolves ile karşılaşacak.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:12
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Trabzonspor olağanüstü kongre kararı aldı
Toplam 8
Yorum
son karar kongre daa siz çook kongre yapar hoca değiştirirsiniz. BJK derbisinde taliscanın eline penaltı verilse medel ndoye düşürünce atılsa kimse gitmezdi
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Orman, FutbolİGA kura çekimine katıldı
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ KARDEŞ KONUŞTUKLARI ZAMAN CEZA ALIYORLAR NE YAZIK Kİ TEK CEZA ALANDA BİZİM BAŞKANLAR ONLARDA ANLADILAR ARTIK BUNU...
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"Beşiktaş'ın yarışı bizi ilgilendirmiyor"
Toplam 1
Yorum
CELAL GENCLER TRABZON A BENZEMEK CIKAR DELIKANLI GIBI OYNAR KIMSE SONUCU SUPRIZ SAYMASIN MAC SONU
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