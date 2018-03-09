Curry'den Messi değerlendirmesi – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Curry'den Messi değerlendirmesi

    Curry'den Messi değerlendirmesi

    NBA'in son dönemdeki en önemli yıldızlarından olan , Arjantinli futbolcu Messi hakkında değerlendirmeler yaptı.

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors forması giyen , Arjantinli futbolcu ile ortak yanlarının yenilikçilik ve bir sonraki nesli kendisini zorlama konusunda etkilemeleri olduğunu söyledi.

    Batı Konferansı'nda 11 Mart Pazar günü Minnesota Timberwolves ile oynayacakları maç öncesinde yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki basketbolcu, Barcelona'nın yıldızı Messi ile ilgili olarak "Onun yaptığı işte, zekası ve yeteneği çok büyük önem taşıyor. Messi ile ortak noktamız, spor dallarına getirdiğimiz yenilikçilik ile bir sonraki nesli kendisini zorlama konusunda etkilemeye çalışmak." ifadelerini kullandı.

    Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki izleyiciler için her pazar günü erken saatte yayınlanan "NBA Sundays" maçında son şampiyon Golden State Warriors, TSİ 22.30'da Minnesota Timberwolves ile karşılaşacak.

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:12
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