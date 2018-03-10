Messi’ye talip çıkabilir!
Barcelona Finansal Direktörü Schroder, Messi için koydukları 700 milyon euro’luk serbest kalma bedeli için “Her an talip çıkabilir” dedi
Barcelona Finansal Direktörü Pancho Schroder, Lionel Messi'nin 700 milyon euro'luk serbest kalma bedelinin yeterli olmayabileceği kanısında. Schroder, "Belirlediğimiz serbest kalma bedeli, bizce, Messi'nin Barcelona'da emekli olması için yeterli olacak. Ama bir yıl önce Neymar için belirlediğimiz miktarın da yeterli olduğunu düşünüyorduk ve öyle olmadı. Lionel Messi için 700 milyon euro ödenmesi zor görünüyor ama bu piyasada işlerin her geçen gün daha da çılgın bir hal aldığını unutmamalı." sözlerini kullandı. İspanya kanunlarına göre her futbolcunun sözleşmesinde bir serbest kalma bedeli bulunmak zorunda" açıklamasını yaptı.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:21
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