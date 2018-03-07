İşte o fotoğraf!
Messi'nin antremanda çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada şaşkınlık yarattı.
Hakkında "uzaydan geldi" yorumları yapılan Arjantinli yıldızın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf insan olmadığı yorumlarını yeniden gündeme getirdi.
Sosyal medyada büyük ilgi toplayan fotoğrafta Messi'nin dizinden bileğine kadar olan kısmı 180 derece çevirdiği görülüyor.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:22
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Galatasaray'da sözleşme devrimi!
Toplam 2
Yorum
BJKLİ keşke olabilse böyle şeyler yapıp birde başarılı olabilirlerse türk futbolu için inanılmaz bir adım olur umarım başarılı olur ve örnek olunr
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Robinho: Giuliano bir Alex değil
Toplam 1
Yorum
Haydar Yapma be robinho sivassporu gelmeden önce taip ediyodun he :D :D aynen karagümrüğüde
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Fener'e ağır fatura!
Toplam 5
Yorum
UZMAN ANALİST 2 TANE YÜZDEYÜZ GOL POZİSYONU BJK MAÇINDAOFSAYT VE FAUL DİYE KESİLDİ. ARDA KARDEŞLER DENEN ŞAHISTA YÜZDEYÜZ PENALTI VE BUZ GİBİ GOLÜ YEDİ
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