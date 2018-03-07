İşte o fotoğraf! – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    İşte o fotoğraf!

    İşte o fotoğraf!

    'nin antremanda çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada şaşkınlık yarattı.

    Hakkında "uzaydan geldi" yorumları yapılan Arjantinli yıldızın hesabından paylaştığı fotoğraf insan olmadığı yorumlarını yeniden gündeme getirdi.

    Sosyal medyada büyük ilgi toplayan fotoğrafta 'nin dizinden bileğine kadar olan kısmı 180 derece çevirdiği görülüyor.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:22
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