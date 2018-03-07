Barcelona’da işlem tamam – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    ’da işlem tamam

    Barcelona’da işlem tamam
    'nın uzun süredir gündeminde olan Antoine Griezmann için serbest kalma bedeli olan 100 milyon pound'u ödeceği açıklanmıştı. İspanyol basını, Fransız futbolcunun gelecek sezon Barça forması giymesine kesin gözüyle bakarken, cephesinden de haberin doğrulandığı belirtildi. Katalan ekibinin 2017-18 sezonunun bitmesiyle birlikte 27 yaşındaki yıldız oyuncunun transferini duyuracağı öğrenildi.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:06
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