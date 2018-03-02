Barcelona'da puan kaybı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, deplasmanda Las Palmas ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 26. haftasında Barcelona, Gran Canaria Stadyumu'nda düşme hattındaki Las Palmas ile karşılaştı. Katalan ekibi, maçın ilk yarısını Lionel Messi'nin 21. dakikada serbest vuruştan attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Maçın hakemi 48. dakikada direkten seken topun Lucas Digne'nin eline temas ettiği gerekçesiyle Barcelona aleyhine penaltı verdi. Ev sahibi takım, Jonathan Calleri'nin penaltıdan bulduğu golle eşitliği sağladı.

İlerleyen dakikalarda her iki takım ataklarında başarılı olamayınca karşılaşma 1-1 berabere bitti. Bu skorla puanını 66'ya yükselten lider Barcelona'nın ikinci sıradaki Atletico Madrid ile puan farkı 5'e düştü.

Barcelona ile en yakın takipçisi Atletico Madrid, 4 Mart Pazar günü Camp Nou'da zirve yarışını önemli ölçüde etkileyecek maçta kozlarını paylaşacak.

Öte yandan, Las Palmas maçı sonrası konuşan Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, penaltı kararına bir anlam veremediğini söyledi.