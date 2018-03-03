Skandal olay! Her şey Messi için...
Barcelona'nın dünyaca ünlü starı Lionel Messi için İspanyol havayolu Vueling şirketinin başkanından ilginç bir iddia ortaya atıldı. Lionel Messi'nin evinin üzerinden uçak geçmesi yasak.
DÜNYADA BENZERİ YOK
Sanchez-Prieto açıklamasında havayolu şirketlerinin Messi'nin evinin bulunduğu alanın üzerinden geçemediklerini çünkü bunun yasak olduğunu ifade ederken, "Bu dünyanın başka hiçbir yerinde yok" diye konuştu.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:01
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Tufan ayvalık Onlar kahraman onlar FENERİN TÜRKİYE nin yüz akı onlar dağılmış piyasada çekilmiş başkanımız aziz yıldırımın can simidi ama nafile
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Tufan ayvalık Bu adam sarı laciverti görünce kuduruyor saldırıyor araştırın soruşturun bir sebebi vardır tedavi edilsin iyi futbolcu piskopatlığı olmasa
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