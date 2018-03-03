Skandal olay! Her şey Messi için...









Barcelona'nın dünyaca ünlü starı Lionel Messi için İspanyol havayolu Vueling şirketinin başkanından ilginç bir iddia ortaya atıldı. Lionel Messi'nin evinin üzerinden uçak geçmesi yasak.



DÜNYADA BENZERİ YOK

Sanchez-Prieto açıklamasında havayolu şirketlerinin Messi'nin evinin bulunduğu alanın üzerinden geçemediklerini çünkü bunun yasak olduğunu ifade ederken, "Bu dünyanın başka hiçbir yerinde yok" diye konuştu.





İspanyol Marca gazetesine konuşan Vueling şirketinin başkanı Javier Sanchez-Prieto, uçakların Arjantinli futbolcu Lionel Messi 'nin evinin üzerinden geçmesinin yasak olduğunu söyledi.Sanchez-Prieto açıklamasında havayolu şirketlerinin Messi'nin evinin bulunduğu alanın üzerinden geçemediklerini çünkü bunun yasak olduğunu ifade ederken,diye konuştu. 03 Mart 2018, Cumartesi Güncelleme: 10:01 Etiketler: Lionel Messi, Barcelona







