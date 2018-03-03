Skandal olay! Her şey Messi için... – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Skandal olay! Her şey Messi için...

    Skandal olay! Her şey Messi için...

    'nın dünyaca ünlü starı için İspanyol havayolu Vueling şirketinin başkanından ilginç bir iddia ortaya atıldı. Lionel Messi'nin evinin üzerinden uçak geçmesi yasak.

    İspanyol Marca gazetesine konuşan Vueling şirketinin başkanı Javier Sanchez-Prieto, uçakların Arjantinli futbolcu 'nin evinin üzerinden geçmesinin yasak olduğunu söyledi.

    DÜNYADA BENZERİ YOK
    Sanchez-Prieto açıklamasında havayolu şirketlerinin Messi'nin evinin bulunduğu alanın üzerinden geçemediklerini çünkü bunun yasak olduğunu ifade ederken, "Bu dünyanın başka hiçbir yerinde yok" diye konuştu.


    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:01
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