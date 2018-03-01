Yılın bombası – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    Yılın bombası

    Yılın bombası

    gelecek sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Katalan ekibi, sözleşme fesih bedeli 100 milyon pound olan için bu parayı ödemeye karar verdi, yıldız futbolcuyu da ikna etti

    Avrupa devleri, gelecek sezonun kadroları için düğmeye bastı. La Liga ekibi Barcelona, ara transfer döneminde renklerine bağladığı Coutinho'dan sonra 'la da anlaşma sağladı. İspanya'da yayın yapan TV3, Sport Gazetesi ve radyo kanalı Cat, Barça'nın Atletico Madrid forması giyen 26 yaşındaki yıldız için sözleşmesinde yer alan 100 milyon poundu (530 milyon TL) ödemeye karar verdiğini açıkladı. HABERLERDE; Griezmann ile yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlanan Katalan ekibinin, Fransız'a da senelik 12 milyon euro ödeyeceği kaydedildi. , bu sezon Coutinho'ya 160 milyon, Dembele de 105 milyon euro bonservis ödemişti.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:45
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