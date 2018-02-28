Dev transfer! Arda'nın forması artık onun... – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Dev ! Arda'nın forması artık onun...

    Dev transfer! Arda'nın forması artık onun...

    Futbolun devi , yaz döneminde kadroya yeni bir yıldız daha katmak üzere...

    , yine gündemini sarsacak bir imzaya hazırlanıyor. 'in Fransız yıldızı Griezmann'ı renklerine bağlamak için girişimlere başladı.

    Sport Gazetesin'den yer alan habere göre; Barcelonalı yıldızlar Messi, Suarez ve Countinho, Katalan yönetimi ile görüşüp Atletico Madrid forması giyen 'ın transfer edilmesini istedi.

    Bu talep üzerine harekete geçen Barcelona yönetimi, Griezmann'ı kadroya katmak için girişimlere başladı.

    SERBEST KALMA BEDELİ 465 MİLYON LİRA
    Atletico Madrid'in Griezmann için belirlediği 465 milyon TL'lik (100 milyon Euro) rakamı ödemeye hazır olduğunu belirten Katalan ekibi, giyeceği formayı dahi belirlediği iddia edildi.

    Antoine Griezmann'ın transfer olması halinde 'dan boşalan 7 numarayı giyeceği belirtildi.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:04
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