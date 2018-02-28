Dev transfer! Arda'nın forması artık onun...

Barcelona, yine transfer gündemini sarsacak bir imzaya hazırlanıyor. Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Griezmann'ı renklerine bağlamak için girişimlere başladı.

Sport Gazetesin'den yer alan habere göre; Barcelonalı yıldızlar Messi, Suarez ve Countinho, Katalan yönetimi ile görüşüp Atletico Madrid forması giyen Antoine Griezmann'ın transfer edilmesini istedi.

Bu talep üzerine harekete geçen Barcelona yönetimi, Griezmann'ı kadroya katmak için girişimlere başladı.

SERBEST KALMA BEDELİ 465 MİLYON LİRA

Atletico Madrid'in Griezmann için belirlediği 465 milyon TL'lik (100 milyon Euro) rakamı ödemeye hazır olduğunu belirten Katalan ekibi, giyeceği formayı dahi belirlediği iddia edildi.

Antoine Griezmann'ın transfer olması halinde Arda Turan'dan boşalan 7 numarayı giyeceği belirtildi.



