Dev transfer! Arda'nın forması artık onun...
Futbolun devi Barcelona, yaz döneminde kadroya yeni bir yıldız daha katmak üzere...
Barcelona, yine transfer gündemini sarsacak bir imzaya hazırlanıyor. Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Griezmann'ı renklerine bağlamak için girişimlere başladı.
Sport Gazetesin'den yer alan habere göre; Barcelonalı yıldızlar Messi, Suarez ve Countinho, Katalan yönetimi ile görüşüp Atletico Madrid forması giyen Antoine Griezmann'ın transfer edilmesini istedi.
Bu talep üzerine harekete geçen Barcelona yönetimi, Griezmann'ı kadroya katmak için girişimlere başladı.
SERBEST KALMA BEDELİ 465 MİLYON LİRA
Atletico Madrid'in Griezmann için belirlediği 465 milyon TL'lik (100 milyon Euro) rakamı ödemeye hazır olduğunu belirten Katalan ekibi, giyeceği formayı dahi belirlediği iddia edildi.
Antoine Griezmann'ın transfer olması halinde Arda Turan'dan boşalan 7 numarayı giyeceği belirtildi.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:04
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Souza umut dağıttı
Toplam 14
Yorum
UA Bi 10 sene göremeyeceğiniz şampiyonlukmu? :))))))
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Souza umut dağıttı
Toplam 14
Yorum
1903 FENERIN HAS ADAMI FIRAT AYDINUS'u duyunca coşmuş. Cüneyt çok ugrasti beceremedi, Firat'i da sizinle birlikte o çimlere gömeceğiz.
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Bağcılarspor taraftarı ile gülüyor
Toplam 4
Yorum
ÇEÇOO LİSELİ TAYFA SENİNLE ÖLÜME GİDER !
Dev transfer! Arda'nın forması artık onun... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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