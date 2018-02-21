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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    de olsan atamazsın bazen!

    Messi de olsan atamazsın bazen!
    formasıyla kırılmadık rekor bırakmayan 'nin bazı takımlara karşı şansı tutmuyor. Yıldız oyuncunun kariyerinde 11 takıma karşı golü yok. Arjantinli birçok kez rakip olduğu , gibi takımların yanı sıra alt lig ekiplerini de boş geçti. Messi'ye gol sevinci yaşatmayan takımlar: Udinese, Gramenet, Cadiz, Murcia, , Girona, Liverpool, Benfıca, Xerez, İnter, R. Kazan.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:22
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