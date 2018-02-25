Lionel Messi, rekorlara doymuyor
Barcelona’nın Girona ile oynadığı karşılaşmada Luis Suarez'e asist yapan Arjantinli futbolcu Lionel Messi, La Liga tarihinde 148 asiste ulaştı ve rekorun yeni sahibi oldu.
Messi, aynı zamanda Girona'ya attığı golle ligde 36 farklı takıma da gol atma başarısı yakladı. 30 yaşındaki futbolcu, lig tarihinde de attığı 370 golle de en golcü unvanına sahip bulunuyor.
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 14:02
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Cenk Tosun'lu Everton deplasmanda mağlup
Toplam 3
Yorum
SUÇ HAKEMLERDE BEŞİKTAŞ DAKİ GİBİ HAKEMLER YARDIM ETMEDİ DE ONDAN MAĞLUP OLDUK
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Şampiyonluk maçı
Toplam 2
Yorum
SEÇİM SENİN MİLLİ KAÇAK BAK MİLLİ KAÇAK MİLLİ TAKIMA ALINMADIM DİYE SAHAYA ÇIKMAYARAK BJK MAÇINDA HAZİN SONDAN KURTULABİLİRSİN
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Şampiyonluk maçı
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ küfür ederken eli kolu oynamadığı için ceza almayan koca yürekli kaleci ! sanırım dua ediyordu elleri açıken Allah kabul etsin...dualar pfdk
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