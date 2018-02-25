Lionel Messi, rekorlara doymuyor – Fotomaç – 25 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    , rekorlara doymuyor

    Lionel Messi, rekorlara doymuyor

    Barcelona’nın Girona ile oynadığı karşılaşmada Luis Suarez'e asist yapan Arjantinli futbolcu , tarihinde 148 asiste ulaştı ve rekorun yeni sahibi oldu.

    'nın 25. haftasında Barcelona, Nou Camp'ta karşılaştığı Girona'yı Luis Suarez 3, 2 ve Philippe Coutinho'nun golleriyle 6-1 mağlup etti. Müsabakada Suarez'in attığı ilk golde asist yapan Messi, La Liga tarihine geçti. Yıldız futbolcu, bu asistle lig kariyerinde 148. asistini yaptı ve rekorun yeni sahibi oldu.

    Messi, aynı zamanda Girona'ya attığı golle ligde 36 farklı takıma da gol atma başarısı yakladı. 30 yaşındaki futbolcu, lig tarihinde de attığı 370 golle de en golcü unvanına sahip bulunuyor.
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 14:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lionel Messi, rekorlara doymuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN