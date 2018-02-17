Barcelonalı yıldıza Çin'den dev teklif

İspanya La Liga'nın devi Barcelona'nın efsane kaptanı Iniesta için Çin'den rüya gibi bir teklif geldiği iddia edildi.

Sezon başında Barcelona ile ömürlük sözleşme imzalayan 33 yaşındaki futbolcu için Çin takımının yıllık 35 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

İki kez İspanya seferi yapan Çinli yetkililer, transferden umutlu. İniesta'nın olumsuz yanıt vermediği Çin kulübüne Mart ayına kadar beklemeleri istediği iddia edildi. Çin'e sıcak bakan efsane ismin Mart sonundan geleceği hakkında kesin kararı vermesi bekleniyor.

Barcelona altyapısında yetişen Andres Iniesta, 2003 yılında profesyonel olduğu Barcelona takımından başka bir takımda forma giymedi.



