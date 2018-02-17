CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Barcelonalı yıldıza 'den dev teklif

    Barcelonalı yıldıza Çin'den dev teklif

    kaptanı Andres Iniesta için 'den çılgın bir teklif geldi. Çin kulübü, 33 yaşındaki futbolcuya yıllık 35 milyon Euro vermeyi göze aldılar.

    'nın devi 'nın efsane kaptanı Iniesta için 'den rüya gibi bir teklif geldiği iddia edildi.

    Sezon başında Barcelona ile ömürlük sözleşme imzalayan 33 yaşındaki futbolcu için Çin takımının yıllık 35 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

    İki kez İspanya seferi yapan Çinli yetkililer, transferden umutlu. İniesta'nın olumsuz yanıt vermediği Çin kulübüne Mart ayına kadar beklemeleri istediği iddia edildi. Çin'e sıcak bakan efsane ismin Mart sonundan geleceği hakkında kesin kararı vermesi bekleniyor.

    Barcelona altyapısında yetişen Andres Iniesta, 2003 yılında profesyonel olduğu Barcelona takımından başka bir takımda forma giymedi.

    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Barcelonalı yıldıza Çin'den dev teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN