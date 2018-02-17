Barcelonalı yıldıza Çin'den dev teklif
Barcelona kaptanı Andres Iniesta için Çin'den çılgın bir teklif geldi. Çin kulübü, 33 yaşındaki futbolcuya yıllık 35 milyon Euro vermeyi göze aldılar.
İspanya La Liga'nın devi Barcelona'nın efsane kaptanı Iniesta için Çin'den rüya gibi bir teklif geldiği iddia edildi.
Sezon başında Barcelona ile ömürlük sözleşme imzalayan 33 yaşındaki futbolcu için Çin takımının yıllık 35 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
İki kez İspanya seferi yapan Çinli yetkililer, transferden umutlu. İniesta'nın olumsuz yanıt vermediği Çin kulübüne Mart ayına kadar beklemeleri istediği iddia edildi. Çin'e sıcak bakan efsane ismin Mart sonundan geleceği hakkında kesin kararı vermesi bekleniyor.
Barcelona altyapısında yetişen Andres Iniesta, 2003 yılında profesyonel olduğu Barcelona takımından başka bir takımda forma giymedi.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 11:36
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Paşa gibi plan
Toplam 1
Yorum
GS bir mini yorumda taraftardan; GS öncelikle kendi oyununa bakar, çok gerekiyorsa o oyncya biri dikkat eder, yapamıyorsa zaten gs da işi yok..
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Alper Ulusoy katliamı
Toplam 30
Yorum
dinch A Turan ve A Çamdalı acil Türk sinemasına transfer edilmeli.Oskar getirme ihtimali yok ama A.Ulusoy ların dolduracağı salonda gişe rek.kırar
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Quaresma: O parayı asla vermem
Toplam 5
Yorum
taraftar Gecen yıl Beşiktaşnatan hakem nasıldı maçında FENERi 9 kişi oynatan hakem nasıldı ?Ya ondan önce Basakşehir maçında 8 kişi oynatan
Barcelonalı yıldıza Çin'den dev teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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