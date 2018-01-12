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    12 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Barça’da

    Yerry Mina Barça’da
    , Coutinho'nun ardından bir ismi daha kadrosuna kattı. Katalan devi, Palmeiras'ın Kolombiyalı stoperi Yerry Mina'yı 2023 yılına kadar renklerine bağladı. 11.8 milyon euro maliyeti olduğu açıklanan genç oyuncunun, serbest kalma bedelinin ise 100 milyon euro olduğu bildirildi
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:48
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