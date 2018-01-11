Messi, Arda'ya selam bile vermiyor
Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve Süper Lig'in ilk yarısını lider olarak tamamlayan Medipol Başakşehir ile anlaşmasının an meselesi olan milli futbolcu Arda Turan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
İspanyol medyasında yer alan habere göre Lionel Messi ile Arda Turan'ın aralarının bozuk olduğu ve soyunma odasınada bile selamlaşmadığı iddia edildi. İşte detaylar;
Devre arası transfer döneminden Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözü ile bakılan Arda Turan'ın, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile anlaşma sağladığı ve önümüzdeki günlerde resmi açıklamalarının yapılması bekleniyor.
Yıllar sonra Türkiye'ye yeniden dönecek olan Arda Turan ile ilgili olarak İspanyol spor sitesi Don Balon'dan çok konuşulacak bir iddia geldi.
Arda Turan'ın, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile arasının bozuk olduğu iddia edildi. Haberde yer alan iddiaya göre; Messi, soyunma odasında bile Arda Turan'a selam vermiyor.
Lionel Messi'nin Arda Turan'a karşı böyle bir tavır almasının nedeninin, milli oyuncunun yeteri kadar çalışmaması ve takımın başarısı için yeterli gayreti göstermiyor olması gösterildi.
MESSİ AYRILMASINA SICAK BAKIYOR
Messi'nin, Arda Turan'ın iyi bir kapasitesi olması rağmen yeterli çalışmayı göstermeyerek bunu ortaya koyamadığı ve Arjantinli oyuncunun da Arda'nın Barcelona'dan ayrılmasına sıcak baktığı belirtildi.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:30
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Sırada Aykut Kocaman mı var?
Toplam 7
Yorum
hakan Nerede o günler giderlerse tüm FB liler kurtulur.
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Menajeri cevapladı! Beşiktaş ve G.Saray...
Toplam 4
Yorum
Hagi Asıl saçmalık 32 yaşındaki futbolcu transferidir
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Performansları tavana vuracak
Toplam 6
Yorum
gsli yeni projelerim var diyor ya bi corap oracek bu basimiza
Messi, Arda'ya selam bile vermiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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