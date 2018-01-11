Barcelona, Yerry Mina'yı resmen açıkladı
Barcelona Kulübü, Yerry Mina'nın transferi konusunda Palmeiras ekibiyle anlaşma sağladıklarını bildirdi.
İspanyol takım, savunmayı güçlendirmek için 23 yaşındaki Kolombiyalı stoperi 5.5 yıllığına kadrosuna kattı.
Barcelona'nın Mina için kulübüne 11.8 milyon euro bonservis bedeli ödediği açıklandı. Ayrıca Barcelona Kulübü, Yerry Mina'nın serbest kalma bedelini de 100 milyon euro olarak belirledi.
1.95 metre boyundaki stoperin Barcelona kentine gelerek resmi imzayı atacağı ifade edildi.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:07
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Aziz Yıldırım'ı kızdıran talep! RvP ayrılık için...
Toplam 16
Yorum
erkan k bjk almasın diye diego rvp şener volkan şen ozanı aldınız alayı güm diye patladı yazık ülke parasına yazık
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Babacar hamlesi! 6 milyon €...
Toplam 8
Yorum
Beşiktaşlı Aboubakar'ı kaçırdık bunu kaçırmamalıyız eldeki bütçeyi 32lik adamlara maaş olarak ödemektense gelcege yatırım kesinlikle alınmalı.
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Aziz Yıldırım'ı kızdıran talep! RvP ayrılık için...
Toplam 16
Yorum
ibo Zorla mi imzaldi sözlesmeyi...sende olsan böyle yaparsin...Sözlesme yi öneren ödemesi lazm..sonucta Profesiyonel...biraz Profesiyonel olun..
Barcelona, Yerry Mina'yı resmen açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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