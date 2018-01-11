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    11 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    , 'yı resmen açıkladı

    Barcelona, Yerry Mina'yı resmen açıkladı

    Kulübü, 'nın transferi konusunda Palmeiras ekibiyle anlaşma sağladıklarını bildirdi.

    İspanyol takım, savunmayı güçlendirmek için 23 yaşındaki Kolombiyalı stoperi 5.5 yıllığına kadrosuna kattı.

    'nın Mina için kulübüne 11.8 milyon euro bonservis bedeli ödediği açıklandı. Ayrıca Barcelona Kulübü, 'nın serbest kalma bedelini de 100 milyon euro olarak belirledi.

    1.95 metre boyundaki stoperin Barcelona kentine gelerek resmi imzayı atacağı ifade edildi.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:07
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