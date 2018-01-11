Barcelona, Yerry Mina'yı resmen açıkladı

İspanyol takım, savunmayı güçlendirmek için 23 yaşındaki Kolombiyalı stoperi 5.5 yıllığına kadrosuna kattı.



Barcelona'nın Mina için kulübüne 11.8 milyon euro bonservis bedeli ödediği açıklandı. Ayrıca Barcelona Kulübü, Yerry Mina'nın serbest kalma bedelini de 100 milyon euro olarak belirledi.



1.95 metre boyundaki stoperin Barcelona kentine gelerek resmi imzayı atacağı ifade edildi.



