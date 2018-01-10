Barcelona'dan Başakşehir'e Arda cevabı!
Arda Turan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Başakşehir Kulübü'ne Barcelona'dan yanıt geldi.
Sport gazetesi Medipol Başakşehir'in Arda Turan'la anlaştığını ancak Barcelona'nın İstanbul ekibinden 10 milyon euro talep ettiğini yazdı.
Katalan gazetesi Sport, Barcelona'nın Arda Turan'ı istemediğini ancak bedavaya da göndermeye niyeti olmadığını yazdı.
Haberde Barcelona'nın Coutinho transferinin ardından maaş bütçesini azaltmak için harekete geçtiği belirtilirken bu amaçla Arda Turan'ın Başakşehir'e transferi için İstanbul ekibiyle görüşüldüğünü duyurdu.
Haberde Başakşehir'in makul bir fiyatla anlaşma arzusu içinde olduğu vurgulanırken Barcelona'nın transfer için 10 milyon euro + bonuslar istediği yazıldı.
Sport, bu taleplerin Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a iletildiğini ve İstanbul'dan gelecek yanıtın beklendiğini yazarken Katalan ekibinin Arda Turan'ın satılması konusunda ısrarlı olduğunu belirtti.
Arda Turan'ın bugüne kadar Barcelona'ya maliyeti 54 milyon euro'yu buldu. 2,5 yıl daha sözleşmesi olan futbolcunun maliyetinin daha da artmasını istemeyen Barcelona Arda'yı bonservisiyle göndermekte kararlı.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 19:51
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Kocaman: Bazıları canımı sıkıyor
Toplam 7
Yorum
KADIKÖY CANAVARI KARDEŞİM AYKUT HOCA VEYA AZİZ YILDIRIMI BAHENE EDİP TAKIMA SIRT ÇEVİREN TARAFTARA İHTİYACIMIZ YOK...TUTMAYIN BU TAKIMI KARDEŞİM...
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Lukaku-büyücü-Cenk üçgeni!
Toplam 1
Yorum
wolverine82 dedim bi ara haberi okumadan yok artık lukaku yumu kiralıyoruz heyecan yaptım neyse
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Van Persie çıldırtmaya devam ediyor! İşte o paylaşım...
Toplam 21
Yorum
TARAFSIZ ÖNCE AHLAK OLACAK FUTBOLCUDA BJK MACINDA BJK AHLAKSIZLIK YAPTI DİYE SEVİNİRSEN KENDİ KULUBUNEDE YAPAR :)
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