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    12 Ocak 2018, Cuma
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    , 'nda çeyrek finalde

    <a href="/index/barcelona?id=c53a7eb4-66d9-484e-89f8-3d219f5c25e1" class="" rel="tag">Barcelona</a>, <a href="/index/kral-kupasi?id=3ccb70d6-9816-4306-8387-15cbe9797352" class="" rel="tag">Kral Kupası</a>'nda çeyrek finalde

    , İspanya son 16 turu rövanş maçında sahasında 'yu 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

    Stadı'ndaki karşılaşmada , 'yu konuk etti. Mücadelenin 13. ve 15. dakikalarında 'nın pasında topla buluşan , attığı gollerle takımını kısa bir süre içinde 2-0 öne geçirdi.

    Mücadelenin 28. dakikasında bu kez Messi'nin asistiyle skoru 3-0 yaptı. İlk yarı, 'in 31. dakikada attığı golle lehine 4-0 tamamlandı.

    Maçın 87. dakikasında Ousmane Dembele'nin köşe vuruşunu gole çeviren Ivan Rakitic skoru 5-0 yaparak karşılaşmanın sonucunu da belirledi.

    Deplasmandaki ilk maçta 1-1 berabere kalan Barcelona, rövanşta elde ettiği galibiyetle adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

    İspanya 'nda 46 gole ulaşan Messi, en çok gol kaydeden 10 oyuncu arasında girdi. Arjantinli yıldız, 59. dakikada yerini 20 yaşındaki Fransız forvet Dembele'ye bıraktı.

    'da oynayan milli forvet Emre Mor ise maç boyunca sahada kaldı.


    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 07:48
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