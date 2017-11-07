Flaş iddia: Arda-Mbappe takası!
Barcelona'nın Mbappe için Monaco ile Arda Turan ve ciddi bir miktar para karşılığında anlaştığı ancak Fransız futbolcunun bu teklifi kabul etmediği iddia edildi.
''MBAPPE İSTEMEDİ''
Fransız basınında yer alan habere göre; Barcelona, Kylian Mbappe için Monaco ile Arda Turan ve bir miktar para karşılığı anlaştı.
Haberde; PSG'ye transfer olmak isteyen Mbappe'nin, bu transferi engellediği ve Arda'nın son anda takımda kaldığı iddia edildi. Kylian Mbappe'nin bu transfer teklifini kabul etmemesi üzerine ise Arda Turan Barcelona'da kalırken, Ousmane Dembele'nin Katalan ekibine transferi gerçekleşti.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 09:14
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ canım sen o bütün umutlarını ekiciye bağladıysan geçmiş olsun farketmedin ama söylüyeyim ekici fenerin yeni balonu boş adam icraatı yok !
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ aykut kocaman yine yeniden küstüm yaaaa oynamıyorum gidiyorum ben diyen çocuk edasıyla trip atti ama boşuna olmayacak ! aykut YETERSİZSİN !
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O hakeme düdük astırıldı!
Toplam 18
Yorum
boyle boyle o kadar cok pozisyon varki faul bile verilmeyen bu onlarin yaninda nothing hill sari lacivert olunca haber degeri tasiyor :)))
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