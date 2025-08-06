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Haberler UEFA Avrupa Ligi Rigas Skola - KuPS Kuopio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Rigas Skola - KuPS Kuopio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, 3. Eleme Turu maçlarıyla devam ediyor. Rigas Skola ile KuPS Kuopio kozlarını paylaşacak.LNK Sporta Parks'ta oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rigas Skola - KuPS Kuopio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 11:07
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Rigas Skola - KuPS Kuopio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Rigas Skola - KuPS Kuopio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Rigas Skola ile KuPS Kuopio 3. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Azerbaycanlı hakem Aliyar Aghayev'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rigas Skola - KuPS Kuopio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rigas Skola - KuPS Kuopio MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rigas Skola - KuPS Kuopio maçı 6 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Aliyar Aghayev'in yöneteceği maçta hakem yardımcılıklarını Zeynal Zeynalov ve Akif Amirali yapacak. Dördüncü hakem Kamal Umudlu, VAR Michael Salisbury, AVAR hakemi koltuğunda ise Ingilab Mammadov görev alacak.

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