Rigas Skola - KuPS Kuopio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Rigas Skola - KuPS Kuopio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Rigas Skola ile KuPS Kuopio 3. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Azerbaycanlı hakem Aliyar Aghayev'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rigas Skola - KuPS Kuopio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rigas Skola - KuPS Kuopio MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rigas Skola - KuPS Kuopio maçı 6 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Aliyar Aghayev'in yöneteceği maçta hakem yardımcılıklarını Zeynal Zeynalov ve Akif Amirali yapacak. Dördüncü hakem Kamal Umudlu, VAR Michael Salisbury, AVAR hakemi koltuğunda ise Ingilab Mammadov görev alacak.