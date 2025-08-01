Fenerbahçe'nin Feyenoord maçlarının kadrosu açıklandı! 10 oyuncu listede yok

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacak ola Fenerbahçe, listesini UEFA'ya bildirdi.
İşte listedeki isimler:
- Dominik Livakovic
- Alexander Djiku
- Yiğit Efe Demir
- Jayden Oosterwolde
- Milan Skriniar
- Fred
- Sofyan Amrabat
- Bartuğ Elmaz
- Sebastian Szymanski
- Oğuz Aydın
- Anderson Talisca
- Jhon Duran
- Youssef En Nesyri
- Cenk Tosun
Listede yer almayan oyuncular:
❌Diego Carlos
❌Rodrigo Becao
❌Omar Fayed
❌Ognjen Mimovic
❌Miha Zajc
❌Lincoln Henrique
❌Mert Hakan Yandaş
❌Cengiz Ünder
❌Burak Kapacak
❌Emre Mor