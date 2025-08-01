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Haberler UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe'nin Feyenoord maçlarının kadrosu açıklandı! 10 oyuncu listede yok

Fenerbahçe'nin Feyenoord maçlarının kadrosu açıklandı! 10 oyuncu listede yok

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynayacağı maçların kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerde 10 futbolcu listede yer almadı. (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2025 Cuma 16:26 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2025 Cuma 16:42
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Fenerbahçe'nin Feyenoord maçlarının kadrosu açıklandı! 10 oyuncu listede yok

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacak ola Fenerbahçe, listesini UEFA'ya bildirdi.

İşte listedeki isimler:

- İrfan Can Eğribayat

- Tarık Çetin

- Dominik Livakovic

- Çağlar Söyüncü

- Alexander Djiku

- Yiğit Efe Demir

- Mert Müldür

- Jayden Oosterwolde

- Nelson Semedo

- Milan Skriniar

- Yusuf Akçiçek

- Archie Brown

- İsmail Yüksek

- Fred

- İrfan Can Kahveci

- Levent Mercan

- Sofyan Amrabat

- Bartuğ Elmaz

- Sebastian Szymanski

- Oğuz Aydın

- Anderson Talisca

- Jhon Duran

- Youssef En Nesyri

- Cenk Tosun

Listede yer almayan oyuncular:

❌Diego Carlos

❌Rodrigo Becao

❌Omar Fayed

❌Ognjen Mimovic

❌Miha Zajc

❌Lincoln Henrique

❌Mert Hakan Yandaş

❌Cengiz Ünder

❌Burak Kapacak

❌Emre Mor

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