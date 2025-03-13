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Haberler UEFA Avrupa Ligi Olympique Lyon 4-0 FSCB (MAÇ SONUCU ÖZET)

Olympique Lyon 4-0 FSCB (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Olimpik Lyon, sahasında Steaua Bükreş’i 4-0'lık farklı bir skorla mağlup etti ve çeyrek finale adını yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 01:09
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Olympique Lyon 4-0 FSCB (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Olympique Lyon, sahasında Steaua Bükreş'i 4-0'lık farklı bir skorla mağlup etti ve çeyrek finale adını yazdırdı. İlk maçı 3-1 kazanan Lyon toplamda 7-1'lik bir skorla turu geçmeyi başardı.

Maçın ilk yarısında etkili bir oyun sergileyen Lyon 14. dakikada Georges Mikautadze'nin golüyle öne geçti. Bu gol Lyon'un üstünlüğünü pekiştirdi ve Steaua Bükreş'in direncini kırdı. İlk yarının sonlarına doğru, 37. dakikada Ernest Nuamah sahneye çıkarak farkı ikiye çıkaran golü kaydetti ve devreye 2-0'lık skorla girildi.

İkinci yarıda da Lyon'un baskısı devam etti. 47. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mikautadze skoru 3-0 yaparak Lyon'u rahatlatan golü attı. Maçın sonunda, 88. dakikada Ernest Nuamah ikinci golünü atarak maçın skorunu 4-0'a taşıdı.

Lyon, bu galibiyetle birlikte toplamda 7-1'lik bir skorla Steaua Bükreş'i eleyerek UEFA Avrupa Ligi çeyrek finaline yükseldi.

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