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Haberler UEFA Avrupa Ligi Nice - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Nice - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Nice ile Bodo Glimt kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nice - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 12:00 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 12:30
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Nice - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Nice - Bodo Glimt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Nice ile Bodo Glimt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nice - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NICE - BODO GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nice - Bodo Glimt maçı 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉NICE - BODO GLIMT MAÇI CANLI İZLE👈

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