Tottenham-Manchester United | CANLI İZLE (UEFA Avrupa Ligi / Final)

UEFA Avrupa Ligi'nde büyük final heyecanı yaşanıyor. Turnuvada boy gösteren ve finale yükselmeyi başaran iki İngiliz takımı, San Mames Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
Tottenham ile Manchester United arasındaki nefes kesen kupa mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
TOTTENHAM-MANCHESTER UNİTED MAÇI İLK 11'LER
Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Udogie, Sarr, Bentancur, Bissouma, Johnson, Richarlison, Solanke.
Manchester United: Onana, Maguire, Yoro, Shaw, Mazraoui, Dorgu, Casemiro, Fernandes, Amad, Mount, Hojlund.
TOTTENHAM-MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Tottenham-Manchester United maçı 21 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.