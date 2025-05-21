CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Tottenham-Manchester United | CANLI İZLE (UEFA Avrupa Ligi / Final)

Tottenham-Manchester United | CANLI İZLE (UEFA Avrupa Ligi / Final)

UEFA Avrupa Ligi final mücadelesinde Tottenham ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 Çarşamba 21:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tottenham-Manchester United | CANLI İZLE (UEFA Avrupa Ligi / Final)

UEFA Avrupa Ligi'nde büyük final heyecanı yaşanıyor. Turnuvada boy gösteren ve finale yükselmeyi başaran iki İngiliz takımı, San Mames Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Tottenham ile Manchester United arasındaki nefes kesen kupa mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TOTTENHAM-MANCHESTER UNİTED MAÇI İLK 11'LER

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Udogie, Sarr, Bentancur, Bissouma, Johnson, Richarlison, Solanke.

Manchester United: Onana, Maguire, Yoro, Shaw, Mazraoui, Dorgu, Casemiro, Fernandes, Amad, Mount, Hojlund.

TOTTENHAM-MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tottenham-Manchester United maçı 21 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

F.Bahçe'den dev golcü hamlesi!
Nani'den Mou açıklaması! "Devam ederse..."
DİĞER
Kuruluş Osman‘da Claudius’un oyunu devrede! “Fetih yolunda sinsi planlar”
Oğuz Murat Aci'nin ailesi Timur Cihantimur ve Eylem Tok'la ilgili şikayetini geri mi çekti? Eşi ve babasından iki farklı karar!
G.Saray'a Osimhen müjdesi!
Muslera'nın yerine 1.92'lik kaleci! Avrupa devleri de peşinde
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den flaş açıklama! F.Bahçe'den flaş açıklama! 19:10
Nani'den Mou açıklaması! "Devam ederse..." Nani'den Mou açıklaması! "Devam ederse..." 18:42
Fırtına'da hazırlıklar devam ediyor Fırtına'da hazırlıklar devam ediyor 18:28
TFF'den Arda Kardeşler'e görev! TFF'den Arda Kardeşler'e görev! 17:54
G.Saray'dan forvete sürpriz öneri! G.Saray'dan forvete sürpriz öneri! 16:28
EURO 2028'de yeni format! Ev sahibi ülkeler... EURO 2028'de yeni format! Ev sahibi ülkeler... 16:20
Daha Eski
UEFA'dan Türkiye'ye özel final daveti UEFA'dan Türkiye'ye özel final daveti 16:18
Beşiktaş'ta Ç. Rizespor mesaisi başladı! Beşiktaş'ta Ç. Rizespor mesaisi başladı! 16:15
G.Saray'dan bir ilk! G.Saray'dan bir ilk! 15:19
Zaniolo G.Saray'a geri dönecek mi? Zaniolo G.Saray'a geri dönecek mi? 15:17
G.Saray'a Osimhen müjdesi! G.Saray'a Osimhen müjdesi! 14:34
Al Wahda-Al Hilal maçı ne zaman? Al Wahda-Al Hilal maçı ne zaman? 14:27