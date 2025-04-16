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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş heyecanı!

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş heyecanı!

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkan takımlar 17 Nisan Perşembe günü belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 10:26
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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş heyecanı!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek final ikinci ayağındaki 4 maç da TSİ 22.00'de başlayacak.

Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın forma giydiği Rangers, sahasında 0-0 berabere kaldığı Athletic Bilbao ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bir diğer milli oyuncu Can Uzun'un forma giydiği Eintracht Frankfurt, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Tottenham'ı konuk edecek.

Milli kaleci Altay Bayındır'ın oynadığı Manchester United ise deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Olimpik Lyon'u ağırlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın TSİ 22.00'de başlayacak rövanş maçları programı şu şekilde:

Lazio (İtalya)-Bodo/Glimt (Norveç) (0-2)

Eintracht Frankfurt (Almanya)-Tottenham (İngiltere) (1-1)

Manchester United (İngiltere)-Olimpik Lyon (Fransa) (2-2)

Athletic Bilbao (İspanya)-Rangers (İskoçya) (0-0)

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