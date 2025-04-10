Glasgow Rangers 0-0 Athletic Bilbao (MAÇ SONUCU ÖZET) | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Turu İlk Maçı'nda Glasgow Rangers ile Athletic Bilbao 0-0 berabere kaldı.

Ev sahibi ekipte Robin Pröpper 13. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Athletic Bilbao, 76'da Alejandro Berenguer'in golüyle maçta 1-0 öne geçti. VAR incelemesinin ardından bu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Öncesinde elle oynama olduğu gerekçesiyle Athletic Bilbao, penaltı kazandı. 82'de penaltıyı kullanan Berenguer, penaltıdan yararlanamadı.

İki takım arasındaki rövanş maçı İspanya'da 17 Nisan Perşembe günü oynanacak.