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Haberler UEFA Avrupa Ligi Sıra Pavlovic’te

Sıra Pavlovic’te

Milan’dan Alvaro Morata hamlesiyle ses getiren Aslan, savunmaya da Strahinja Pavlovic’i de gözüne kestirdi.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Sıra Pavlovic’te

Transferde gaza basan Galatasaray, forvette dünyaca ünlü yıldız Alvaro Morata hamlesiyle ses getirdi. Sarı-kırmızılılar şimdi de savunma için Strahinja Pavlovic için atağa kalktı. Milan'la Morata için görüşmelerini başarılı bir şekilde tamamlayan Cimbom, Pavlovic'i de istiyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Aslan, Sırp stoper için Milan'la görüşmelerini hızlandırdı. 23 yaşındaki savunmacının da Galatasaray'a imza atmaya sıcak baktığı vurgulandı. Son dönemde kariyerinde çıkışa geçen Strahinja Pavlovic, bu sezon Milan formasıyla 17 resmi maça çıkarken toplamda bin 193 dakika süre aldı, 1 gol atıp 2 asist yaptı.

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