FCSB-PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

FCSB-PAOK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında FSCB ile PAOK karşı karşıya gelecek. İlk maçta Yunan temsilcisini 2-1 mağlup eden Romanya ekibi, evinde oynayacağı maçta turu alan taraf olmak istiyor. Her iki takım da son 16 turu için mücadele ederken, karşılaşmayı kimin kazanacağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, FCSB-PAOK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FCSB-PAOK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynanacak FCSB-PAOK maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.