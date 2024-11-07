Galatasaray formasıyla 100. maçına çıkan Dries Mertens’e plaket!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Premier Lig ekibi Tottenham'ı ağırlıyor. Dev karşılaşma öncesi Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı forma ile 100. maçına çıkan Dries Mertens'e plaket hediye etti.

İşte Tottenham maçı öncesi yıldız oyuncuya plaketin ve kendisine özel hazırlanan formanın takdim edildiği anlar...

🔟 Sarı kırmızılı formamızla 100 maçı geride bırakan Dries Mertens'e, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek tarafından plaket ve kendisine özel hazırlanan forma hediye edildi. 💛❤️ pic.twitter.com/vn1cbuFDAi