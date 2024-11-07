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Haberler UEFA Avrupa Ligi Galatasaray formasıyla 100. maçına çıkan Dries Mertens’e plaket!

Galatasaray formasıyla 100. maçına çıkan Dries Mertens’e plaket!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı forma ile 100. maçına çıkan Dries Mertens’e plaket hediye etti. İşte Tottenham maçı öncesi plaketin takdim edildiği anlar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 20:03 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 20:06
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Galatasaray formasıyla 100. maçına çıkan Dries Mertens’e plaket!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Premier Lig ekibi Tottenham'ı ağırlıyor. Dev karşılaşma öncesi Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı forma ile 100. maçına çıkan Dries Mertens'e plaket hediye etti.

İşte Tottenham maçı öncesi yıldız oyuncuya plaketin ve kendisine özel hazırlanan formanın takdim edildiği anlar...

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