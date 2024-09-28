Türkler geliyor

36 takımlı lig aşamasında ilk 8'e kalma ihtimali en yüksek kulüp olan Cimbom (yüzde 62), Manchester United, Tottenham, Roma, Lazio ve Porto gibi devleri geride bıraktı.

Bu istatistiğin yanı sıra Okan Buruk'un "Final istiyoruz" sözleri de yıldızlar topluluğu Galatasaray'ın bu sezon Avrupa şampiyonluğuna göz koyduğunun işareti oldu.

Avrupa Ligi'nde ilk maçını kazanan Fenerbahçe de iddialı. Kanarya'nın ilk 8'e girme şansı yüzde 29, ilk 24 takım arasında olma ihtimali ise yüzde 82 olarak gösterildi.

Ayrıca Mourinho da St. Gilloise maçı sonrası "Ben gittiğim her yerde kupa kazandım ama eylülde bunu yapamam" diyerek Avrupa Ligi'ne de göz diktiğini gösterdi.

Görünen o ki dünya yıldızlarına sahip G.Saray ve F.Bahçe bu sezon Avrupa'ya damga vuracak. İlk maçını kaybetse de Beşiktaş da güçlü kadrosuyla ön plana çıkabilir.