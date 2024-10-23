Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması
Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 3. hafta maçlarına çıkıyor. Galatasaray, çarşamba günü İsveç ekibi Elfsborg'u ağırlayacak. Beşiktaş perşembe günü Lyon deplasmanına konuk olurken, Fenerbahçe aynı gün Manchester United ile Kadıköy'de karşılaşacak. İşte kritik karşılaşmalar öncesi UEFA ülke puanında son durum...
UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 12:13 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 18:38
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Fenerbahçe ise perşembe günü aynı saatte Manchester United'ı ağırlayacak.
Avrupa'daki temsilcilerimizin maçları öncesi güncel UEFA ülke puanı sıralaması da merak konusu oldu. İşte ülke puanında son durum...
İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM:
1- İngiltere: 92,732
2- İtalya: 81,481
3- İspanya: 76,275
4- Almanya: 74,285
8- Belçika: 46,000
9- Çekya: 40,450
10- TÜRKİYE: 37,300
11- Norveç: 32,250
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