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Haberler UEFA Avrupa Ligi

Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 3. hafta maçlarına çıkıyor. Galatasaray, çarşamba günü İsveç ekibi Elfsborg'u ağırlayacak. Beşiktaş perşembe günü Lyon deplasmanına konuk olurken, Fenerbahçe aynı gün Manchester United ile Kadıköy'de karşılaşacak. İşte kritik karşılaşmalar öncesi UEFA ülke puanında son durum...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 12:13 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 18:38
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Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 3. hafta maçlarına çıkıyor.

Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

Galatasaray, çarşamba günü saat 17.30'da İsveç ekibi Elfsborg'u RAMS Park'ta konuk edecek.

Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

Beşiktaş, perşembe günü saat 22.00'de Lyon deplasmanına konuk olacak.

Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

Fenerbahçe ise perşembe günü aynı saatte Manchester United'ı ağırlayacak.

Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

Avrupa'daki temsilcilerimizin maçları öncesi güncel UEFA ülke puanı sıralaması da merak konusu oldu. İşte ülke puanında son durum...

Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM:

1- İngiltere: 92,732

Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

2- İtalya: 81,481

Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

3- İspanya: 76,275

Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

4- Almanya: 74,285

Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

8- Belçika: 46,000

Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

9- Çekya: 40,450

Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

10- TÜRKİYE: 37,300

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