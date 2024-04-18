Haberler UEFA Avrupa Ligi West Ham United 1-1 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU ÖZET)

West Ham United 1-1 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında West Ham United ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. İngiltere'de oynanan maç 1-1'lik skorla sona erdi. İlk maçtan 2-0'lık skorla galibiyet alan Bayer Leverkusen turnuvada yarı finale yükseldi. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 00:07
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West Ham United 1-1 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında West Ham United ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Maçta gol perdesini West Ham'da 13. dakikada Antonio açtı.

Bayer Leverkusen'de 89. dakikada Frimpong skoru 1-1 yaptı.

İlk maçtaki skorun avantajıyla Bayer Leverkusen UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Almanya Bundesliga'da şampiyonluğu garantileyen Xabi Alonso'nun öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi'nde de yarı finale kalarak bir başarı daha elde etti.

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