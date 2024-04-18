West Ham United 1-1 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında West Ham United ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Maçta gol perdesini West Ham'da 13. dakikada Antonio açtı.

Bayer Leverkusen'de 89. dakikada Frimpong skoru 1-1 yaptı.

İlk maçtaki skorun avantajıyla Bayer Leverkusen UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Almanya Bundesliga'da şampiyonluğu garantileyen Xabi Alonso'nun öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi'nde de yarı finale kalarak bir başarı daha elde etti.