Haberler UEFA Avrupa Ligi Atalanta - Liverpool maçı NE ZAMAN? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Atalanta - Liverpool maçı NE ZAMAN? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Atalanta, Liverpool ile çeyrek final maçında karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 12:30 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 13:00
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Atalanta - Liverpool maçı NE ZAMAN? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Atalanta - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Atalanta ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta - Liverpool maçı 18 Nisan Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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