Haberler UEFA Avrupa Ligi Atalanta - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Atalanta - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Atalanta ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Atalanta - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 14:10 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 14:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Atalanta - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Atalanta - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Atalanta ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta - Liverpool maçı 18 Nisan Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberleri: Fernando Santos sonrası büyük sürpriz! Fenerbahçe’nin eski hocası Beşiktaş’ın başına geçecek: Kimse bunu beklemiyordu
İsrail'e ihracat kısıtlaması genişletildi! Ticaret Bakanlığı duyurdu... 3. ülkelerin ürününe bile geçit yok
Arat'tan teknik direktör açıklaması! "Yüzde 50..."
G.Saray'dan rüya gibi transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Marsilya - Benfica maçı ne zaman?
West Ham United - Bayer Leverkusen maçı ne zaman?
Canlı döviz ve altın kuru takibi!
23 NİSAN LİSELERE TATİL Mİ 2024? | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil mi? 23 Nisan'da okul var mı?
KABİNEDE GÜNDEM 3600 EK GÖSTERGE | Kabine Toplantısı ne zaman? 3600 ek gösterge son durum!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arat'tan teknik direktör açıklaması! "Yüzde 50..." Arat'tan teknik direktör açıklaması! "Yüzde 50..." 13:37
Şampiyon kim olacak? İşte G.Saray ve F.Bahçe'nin kalan maçları Şampiyon kim olacak? İşte G.Saray ve F.Bahçe'nin kalan maçları 13:15
Marsilya - Benfica maçı ne zaman? Marsilya - Benfica maçı ne zaman? 12:45
West Ham United - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? West Ham United - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 12:43
Atalanta - Liverpool maçı ne zaman? Atalanta - Liverpool maçı ne zaman? 12:40
Beşiktaş'ın Ankaragücü mesaisi sürüyor! Beşiktaş'ın Ankaragücü mesaisi sürüyor! 12:38
Daha Eski
Roma - Milan maçı ne zaman? Roma - Milan maçı ne zaman? 12:38
Beşiktaş "Baba Hakkı"yı unutmadı Beşiktaş "Baba Hakkı"yı unutmadı 12:29
Ferdi'nin alternatifi Barcelona'dan geliyor! Ferdi'nin alternatifi Barcelona'dan geliyor! 12:23
G.Saray bombayı patlatıyor! Buruk'un gözdesi Aslan oluyor G.Saray bombayı patlatıyor! Buruk'un gözdesi Aslan oluyor 12:22
Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman? Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman? 11:35
Bayern Münih - Arsenal maçı ne zaman? Bayern Münih - Arsenal maçı ne zaman? 11:31