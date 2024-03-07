Sparta Prag - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Sparta Prag - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sparta Prag ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sparta Prag - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPARTA PRAG - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sparta Prag - Liverpool maçı 7 Mart Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.