Haberler UEFA Avrupa Ligi Karabağ 2-2 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Avrupa Ligi maçı

Karabağ 2-2 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Avrupa Ligi maçı

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu ilk maçında Karabağ sahasında Bayer Leverkusen'i konuk etti. Azerbaycan ekibi Karabağ, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Karabağ'ın gollerini Benzia ve Juninho kaydetti. Bayer Leverkusen'in gollerini Wirtz ve Schick attı. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2024 Perşembe 22:51
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Karabağ 2-2 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Avrupa Ligi maçı

Karabağ ile Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında kozlarını paylaştı. Tofiq Bahramov Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fransız hakem Benoit Bastien düdük çaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamlayan Karabağ, üstünlüğünü koruyamadığı mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Karabağ'ın gollerini 26. dakikada Yassine Benzia ve 45. dakikada Juninho kaydetti. Bayer Leverkusen'in golleri 70. dakikada Florian Wirtz ve 90. dakikada Schick'ten geldi.

İki takım arasındaki rövanş maçı 14 Mart Perşembe günü Leverkusen'in ev sahipliğinde oynanacak.

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