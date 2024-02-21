Galatasaray tur için sahada! İşte Okan Buruk'un Sparta Prag maçı 11'i
Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 play-off turu rövanş maçında Sparta Prag deplasmanına konuk olacak. İlk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, Çekya ekibi karşısında avantajlı bir skor elde ederek bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kritik karşılaşma öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray'ın Sparta Prag maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)
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"Kupa 2"ye play-off turundan dahil olan Galatasaray, Sparta Prag ile sahasında oynadığı ilk maçtan 3-2 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında kazanması ve berabere kalması durumunda son 16 turuna yükselecek.
SON 10 RESMİ MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, son 10 resmi müsabakasından galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 16. haftasından ertelenen EMS Yapı Sivasspor maçını 11 Ocak'ta oynadı. Galatasaray, 1-1 berabere biten bu müsabakadan sonra yaptığı 7 lig maçından galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, bu süreçte Türkiye Kupası'nda oynadığı 2 maç ile Avrupa Ligi'nde yaptığı bir karşılaşmayı da kazandı.
Galatasaray'da Sparta Prag ile oynanan ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Nelsson müsabakada forma giyemeyecek.Sakatlıkları bulunan yeni transfer Serge Aurier, Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele de maç kadrosunda yer almadı. UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan yeni transfer Derrick Köhn ile genç futbolcu Eyüp Aydın da maçta görev yapamayacak.
SPARTA PRAG'DA 3 EKSİK
Sparta Prag'da da 3 futbolcu cezaları nedeniyle maçın kadrosunda bulunmadı. Çekya temsilcisinde ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı hale gelen Matej Rynes ile sarı kart cezalıları Ladislav Krejci ve Veljko Birmancevic, maçta forma giyemeyecek.
Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Sparta Prag maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray'ın Sparta Prag maçı muhtemel 11'i...
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