Haberler UEFA Avrupa Ligi Galatasaray tur için sahada! İşte Okan Buruk'un Sparta Prag maçı 11'i

Galatasaray tur için sahada! İşte Okan Buruk'un Sparta Prag maçı 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 play-off turu rövanş maçında Sparta Prag deplasmanına konuk olacak. İlk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, Çekya ekibi karşısında avantajlı bir skor elde ederek bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kritik karşılaşma öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray'ın Sparta Prag maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 18:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray tur için sahada! İşte Okan Buruk'un Sparta Prag maçı 11'i

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında perşembe günü deplasmanda Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle karşı karşıya gelecek. Başkent Prag'daki Letna Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabaka, Exxen platformundan yayımlanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak.

Galatasaray tur için sahada! İşte Okan Buruk'un Sparta Prag maçı 11'i

Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Galatasaray, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı.

Galatasaray tur için sahada! İşte Okan Buruk'un Sparta Prag maçı 11'i

Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United ekipleriyle yer aldığı A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.

Galatasaray tur için sahada! İşte Okan Buruk'un Sparta Prag maçı 11'i

"Kupa 2"ye play-off turundan dahil olan Galatasaray, Sparta Prag ile sahasında oynadığı ilk maçtan 3-2 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında kazanması ve berabere kalması durumunda son 16 turuna yükselecek.

Galatasaray tur için sahada! İşte Okan Buruk'un Sparta Prag maçı 11'i

SON 10 RESMİ MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, son 10 resmi müsabakasından galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 16. haftasından ertelenen EMS Yapı Sivasspor maçını 11 Ocak'ta oynadı. Galatasaray, 1-1 berabere biten bu müsabakadan sonra yaptığı 7 lig maçından galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, bu süreçte Türkiye Kupası'nda oynadığı 2 maç ile Avrupa Ligi'nde yaptığı bir karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray tur için sahada! İşte Okan Buruk'un Sparta Prag maçı 11'i

Galatasaray'da Sparta Prag ile oynanan ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Nelsson müsabakada forma giyemeyecek.Sakatlıkları bulunan yeni transfer Serge Aurier, Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele de maç kadrosunda yer almadı. UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan yeni transfer Derrick Köhn ile genç futbolcu Eyüp Aydın da maçta görev yapamayacak.

Galatasaray tur için sahada! İşte Okan Buruk'un Sparta Prag maçı 11'i

SPARTA PRAG'DA 3 EKSİK

Sparta Prag'da da 3 futbolcu cezaları nedeniyle maçın kadrosunda bulunmadı. Çekya temsilcisinde ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı hale gelen Matej Rynes ile sarı kart cezalıları Ladislav Krejci ve Veljko Birmancevic, maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray tur için sahada! İşte Okan Buruk'un Sparta Prag maçı 11'i

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Sparta Prag maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray'ın Sparta Prag maçı muhtemel 11'i...


Galatasaray tur için sahada! İşte Okan Buruk'un Sparta Prag maçı 11'i

MUSLERA

Galatasaray tur için sahada! İşte Okan Buruk'un Sparta Prag maçı 11'i

KAAN

Galatasaray tur için sahada! İşte Okan Buruk'un Sparta Prag maçı 11'i

SANCHEZ

Galatasaray tur için sahada! İşte Okan Buruk'un Sparta Prag maçı 11'i

ABDÜLKERİM

Galatasaray tur için sahada! İşte Okan Buruk'un Sparta Prag maçı 11'i

BERKAN

Galatasaray tur için sahada! İşte Okan Buruk'un Sparta Prag maçı 11'i

TORREIRA

Galatasaray tur için sahada! İşte Okan Buruk'un Sparta Prag maçı 11'i

KEREM DEMİRBAY

Galatasaray tur için sahada! İşte Okan Buruk'un Sparta Prag maçı 11'i

BARIŞ ALPER

Galatasaray tur için sahada! İşte Okan Buruk'un Sparta Prag maçı 11'i

KEREM AKTÜRKOĞLU

Galatasaray tur için sahada! İşte Okan Buruk'un Sparta Prag maçı 11'i

MERTENS

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"Ülke puanı kazandırmak bizim alışkanlığımız"
UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli olacak!
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Ülke puanı kazandırmak bizim alışkanlığımız" "Ülke puanı kazandırmak bizim alışkanlığımız" 18:44
Güneş için Güney Kore iddiası! Güneş için Güney Kore iddiası! 18:17
Aslan tur için sahada! İşte Buruk'un S. Prag 11'i Aslan tur için sahada! İşte Buruk'un S. Prag 11'i 18:02
Süper Kupa maçı tarihi açıklandı! Süper Kupa maçı tarihi açıklandı! 17:29
S. Prag maçı kafilesi belli oldu! Kadroda 4 eksik S. Prag maçı kafilesi belli oldu! Kadroda 4 eksik 17:18
Icardi'nin yeni takımı belli oldu! İşte bonservisi Icardi'nin yeni takımı belli oldu! İşte bonservisi 17:01
Daha Eski
Priske: G.Saray'a baskı kuracağız! Priske: G.Saray'a baskı kuracağız! 16:47
Sakaryaspor'un Eyüpspor mesaisi sürüyor! Sakaryaspor'un Eyüpspor mesaisi sürüyor! 16:35
Montella'dan Fatih Karagümrük'e ziyaret! Montella'dan Fatih Karagümrük'e ziyaret! 16:28
UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli olacak! UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi belli olacak! 16:10
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? 16:03
Rebic Beşiktaş'ta kalacak mı? İşte verilen karar Rebic Beşiktaş'ta kalacak mı? İşte verilen karar 15:30