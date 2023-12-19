UEFA Avrupa Ligi'nin favorileri açıklandı! Galatasaray...

Organizasyonda ülkemizi temsil eden Galatasaray, Çekya ekibi Sparta Prag ile eşleşti.

Play-off eleme maçları 15 Şubat ve 22 Şubat 2024 tarihlerinde oynanacak. Turun ilk maçlarına Şampiyonlar Ligi'nden 3'üncü olarak gelen takımlar, ev sahipliği yapacak.