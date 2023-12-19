Haberler UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nin favorileri açıklandı! Galatasaray...

UEFA Avrupa Ligi'nin favorileri açıklandı! Galatasaray...

Son dakika Galatasaray haberleri: Ülkemizi Galatasaray'ın temsil ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğun favorileri belli oldu. Euro Club Index, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimallerini açıkladı. İşte Galatasaray'ın sırası ve kupayı kazanma ihtimali... (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 09:36
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UEFA Avrupa Ligi'nin favorileri açıklandı! Galatasaray...

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin favorileri açıklandı! Galatasaray...

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimine grup aşamasını lider bitiren Freiburg, Marsilya, Karabağ, Rennes, Roma, Sparta Prag, Sporting CP, Toulouse ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayan Benfica, Braga, Feyenoord, Galatasaray, Lens, Milan, Shakhtar Donetsk ve Young Boys katıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin favorileri açıklandı! Galatasaray...

Kurada Avrupa Ligi grup birincileri seri başı takım olarak yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin favorileri açıklandı! Galatasaray...

Organizasyonda ülkemizi temsil eden Galatasaray, Çekya ekibi Sparta Prag ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nin favorileri açıklandı! Galatasaray...

Play-off eleme maçları 15 Şubat ve 22 Şubat 2024 tarihlerinde oynanacak. Turun ilk maçlarına Şampiyonlar Ligi'nden 3'üncü olarak gelen takımlar, ev sahipliği yapacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin favorileri açıklandı! Galatasaray...

İki ayaklı mücadeleler sonunda tur atlamaya hak kazanan takımlar, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda yoluna devam edecek. Bu turda kaybeden takımlar ise Avrupa macerasına veda edecek. UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu kuraları ise 23 Şubat 2024 tarihinde çekilecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin favorileri açıklandı! Galatasaray...

Öte yandan Euro Club Index, 2023/2024 sezonunda takımların UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimallerini açıkladı. İşte o liste...

UEFA Avrupa Ligi'nin favorileri açıklandı! Galatasaray...

Qarabağ FK: %1'den az

UEFA Avrupa Ligi'nin favorileri açıklandı! Galatasaray...

Toulouse: %1'den az

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