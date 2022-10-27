Omonia - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Omonia - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Omonia ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Omonia - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OMONIA - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Omonia - Real Sociedad maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

OMONIA - REAL SOCIEDAD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Omonia

Panagi; Miletic, Lang, Yuste; Matthews, Charalampous, Cassama, Lecjaks; Loizou, Ansarifard, Bruno

Real Sociedad

Remiro; Elustondo, Le Normand, Pacheco, Rico; Zubimendi; Mendez, Merino; D. Silva; Kubo, Fernandez