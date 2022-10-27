Manchester United - Sheriff maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Manchester United - Sheriff maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Manchester United ile Sheriff kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United - Sheriff maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - SHERIFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Sheriff maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma EXXEN'de canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED - SHERIFF MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester United

De Gea; Dalot, Lindelof, Martinez, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Sancho; Rashford

Sheriff Tiraspol

Celeadnic; Kiki, Radeljic, Kpozo; Guedes, Badolo, Salifu, Heron; Akanbi, Vizeu, Atiemwen