Ferencvaros - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Ferencvaros - Kızılyıldız maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ferencvaros ile Kızılyıldız kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ferencvaros - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FERENCVAROS - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ferencvaros - Kızılyıldız maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak. Maçı canlı yayınlayan kanal bulunmuyor.

FERENCVAROS - KIZILYILDIZMAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ferencvaros

Dibusz; Wingo, S. Mmaee, Knoester, Botka; Besic, Vecsei; Traore, Zachariassen, Nguen; R. Mmaee

Kızılyıldız

Borjan; Gobeljic, Erakovic, Dragovic; Rodic; Sanogo, Kanga; Mitrovic, Katai, Ivanic; Pesic