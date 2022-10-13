Haberler UEFA Avrupa Ligi Ferencvaros - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Ferencvaros - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ferencvaros - Kızılyıldız karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ferencvaros - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 13:31 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 13:51
Ferencvaros - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Ferencvaros - Kızılyıldız maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ferencvaros ile Kızılyıldız kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ferencvaros - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FERENCVAROS - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ferencvaros - Kızılyıldız maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak. Maçı canlı yayınlayan kanal bulunmuyor.

FERENCVAROS - KIZILYILDIZMAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ferencvaros

Dibusz; Wingo, S. Mmaee, Knoester, Botka; Besic, Vecsei; Traore, Zachariassen, Nguen; R. Mmaee

Kızılyıldız

Borjan; Gobeljic, Erakovic, Dragovic; Rodic; Sanogo, Kanga; Mitrovic, Katai, Ivanic; Pesic

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom'un yeni yıldızı Sacha Boey gidiyor! Fransız devi onu istedi...
Roberto Carlos İstanbul gecelerinde kızların arasında fena yakalandı! '8 çocuğum var ama annelerini unuttum' demişti işte bomba görüntü
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım
G.Saray'a Hazard müjdesi! Tarih verdiler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
AEK Larnaca - F.Bahçe maçı tüm detayları!
Lazio - Sturm Graz maçı ne zaman?
Başakşehir - Rigas tüm detayları!
13 Ekim 2022 anlık Döviz Kuru takibi
MİKTAR BELLİ OLDU | Öğrencilerine ulaşım desteği başvuru...
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Weghorst'tan Trabzonspor derbisi sözleri! Weghorst'tan Trabzonspor derbisi sözleri! 13:04
F.Bahçe'den ayrıldı hüsran yaşadı! F.Bahçe'den ayrıldı hüsran yaşadı! 12:50
Fenerbahçe Beko - Maccabi maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Maccabi maçı ne zaman? 12:07
AEK Larnaca - F.Bahçe maçı tüm detayları! AEK Larnaca - F.Bahçe maçı tüm detayları! 12:07
Erkek Hentbol Milli Takım'ın Portekiz maçı ne zaman? Erkek Hentbol Milli Takım'ın Portekiz maçı ne zaman? 12:05
Ferencvaros - Kızılyıldız maçı ne zaman? Ferencvaros - Kızılyıldız maçı ne zaman? 12:00
Daha Eski
Ülke puanı için kritik gün! UEFA sıralaması... Ülke puanı için kritik gün! UEFA sıralaması... 11:58
Lazio - Sturm Graz maçı ne zaman? Lazio - Sturm Graz maçı ne zaman? 11:54
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım 11:50
Real Sociedad - Sheriff maçı ne zaman? Real Sociedad - Sheriff maçı ne zaman? 11:47
Osman Çakmak Dünya şampiyonluğunu anlattı Osman Çakmak Dünya şampiyonluğunu anlattı 11:42
Manchester United - Omonya maçı ne zaman? Manchester United - Omonya maçı ne zaman? 11:42