Fenerbahçe - Dinamo Kiev canlı izle | Fenerbahçe Dinamo Kiev canlı | FB maçı canlı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe ile Dinamo Kiev kozlarını paylaşıyor. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada hakem Tamas Bognar düdük çalıyor.
FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇINDA İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Peres, Rossi, Arao, Crespo, Alioski, Joao Pedro, King
Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Burda, Syrota, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Kabaiev, Buyalskiy, Garmash
FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı 19:45'te başladı. Müsabaka Exxen'den canlı yayınlanıyor.