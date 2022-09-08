Haberler UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Dinamo Kiev canlı izle | Fenerbahçe Dinamo Kiev canlı | FB maçı canlı

Fenerbahçe - Dinamo Kiev canlı izle | Fenerbahçe Dinamo Kiev canlı | FB maçı canlı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, evinde Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler gruplara galibiyetle başlamak istiyor. Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçının canlı anlatımı haberimizden takip edebilirsiniz...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 19:44 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 20:10
Fenerbahçe - Dinamo Kiev canlı izle | Fenerbahçe Dinamo Kiev canlı | FB maçı canlı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe ile Dinamo Kiev kozlarını paylaşıyor. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada hakem Tamas Bognar düdük çalıyor.

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇINDA İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Peres, Rossi, Arao, Crespo, Alioski, Joao Pedro, King

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Burda, Syrota, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Kabaiev, Buyalskiy, Garmash

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı 19:45'te başladı. Müsabaka Exxen'den canlı yayınlanıyor.

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