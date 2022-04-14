Haberler UEFA Avrupa Ligi Lyon 0-3 West Ham United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Lyon 0-3 West Ham United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan çeyrek final rövanş mücadeleleri ile sürdü. Çeyrek final rövanş mücadelesinde Lyon sahasında West Ham United'ı ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 00:09
Lyon 0-3 West Ham United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Olympique Lyon ile West Ham United karşı karşıya geldi.

Groupama Stadı'nda oynanan karşılaşmayı West Ham 3-0 kazandı ve toplamda 4-1'lik skora ulaşarak yarı finale adını yazdırmayı başardı.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Dawson ve 44. dakikasında Declan Rice'ın golleriyle West Ham United ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda etkisini sürdüren İngiliz ekibi, 48'de Bowen'in golüyle üç farklı öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi West Ham 3-0 önde tamamladı ve Olympique Lyon'u kupanın dışına itti.

West Ham United yarı finalde Barcelona'yı saf dışı bırakan Alman ekibi Eintracht Frankfurt'la karşı karşıya gelecek.

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