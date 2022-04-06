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Son dakika spor haberleri: Memphis Depay yeniden sakatlandı!

Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Eintracht Frankfurt'la karşılaşacak olan Barcelona'ya Memphis Depay'dan kötü haber geldi. Hollandalı yıldız yine sakatlandı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 13:52
Son dakika spor haberleri: Memphis Depay yeniden sakatlandı!

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı start alıyor. Temsilcimiz Galatasaray'ı son 16 turunda eleyen Barcelona, çeyrek finalde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'la eşleşmişti.

İlk maçını deplasmanda oynayacak Katalan ekibine Memphis Depay'dan kötü haber geldi. Yapılan açıklamaya göre Hollandalı yıldızın sol ayak bileğinden sakatlandığı ve Alman ekibine karşı forma giyemeyeceği ifade edildi.

Öte yandan Barcelona'da Ousmane Dembele ile Pierre-Emerick Aubameyang'ın bu mücadelede forma giyebileceği bildirildi.

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