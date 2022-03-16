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UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finalistler belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu rövanş maçları 17 Mart Perşembe günü oynanacak. Karşılaşmaların ardından 8 takım adını çeyrek finale yazdıracak.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 12:21
UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finalistler belli oluyor
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nin Son 16 Turu'nda ikinci maçlar yarın oynanacak. Rus temsilcisi Spartak Moskova'nın UEFA tarafından organizasyondan men edilmesinin ardından RB Leipzig turu maç yapmadan geçerken, diğer 7 takım da rövanş karşılaşmaları sonrası belli olacak.

GALATASARAY TUR İÇİN SAHADA
Avrupa Ligi gruplarında bu sezon 12 puanla lider çıkan Galatasaray, İspanyol devi Barcelona karşısında tur arıyor. Camp Nou'da oynanan ilk maç golsüz sona ererken sarı-kırmızılılar tur için sahaya umutlu çıkıyor.

Son 16 Turu ikinci maçlarının programı şöyle:

20.45 Kızılyıldız - Rangers (0-3)
20.45 Monaco - Sporting Braga (0-2)
20.45 Bayer Leverkusen - Atalanta (2-3)
20.45 Galatasaray - Barcelona (0-0)
23.00 Lyon - Porto (1-0)
23.00 Frankfurt - Real Betis (2-1)
23.00 West Ham - Sevilla (0-1)
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