UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finalistler belli oluyor

GALATASARAY TUR İÇİN SAHADA
Avrupa Ligi gruplarında bu sezon 12 puanla lider çıkan Galatasaray, İspanyol devi Barcelona karşısında tur arıyor. Camp Nou'da oynanan ilk maç golsüz sona ererken sarı-kırmızılılar tur için sahaya umutlu çıkıyor.
Son 16 Turu ikinci maçlarının programı şöyle:
20.45 Kızılyıldız - Rangers (0-3)
20.45 Monaco - Sporting Braga (0-2)
20.45 Bayer Leverkusen - Atalanta (2-3)
20.45 Galatasaray - Barcelona (0-0)
23.00 Lyon - Porto (1-0)
23.00 Frankfurt - Real Betis (2-1)
23.00 West Ham - Sevilla (0-1)
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