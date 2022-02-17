Haberler UEFA Avrupa Ligi Barcelona - Napoli maçı CANLI

Barcelona - Napoli maçı CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 16 Play-Off turu mücadeleleri ile devam ediyor. Son 16 Play-Off turu ilk maçında Barcelona ile Napoli kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 20:43 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 20:55
Barcelona - Napoli maçı CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 Play-off turu ilk maçında Barcelona ile Napoli karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

BARCELONA - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Başlama düdüğü 20.45'te çalan Barcelona - Napoli maçı Exxen'de canlı olarak yayınlanıyor.

BARCELONA - NAPOLI MAÇI İLK 11'LERİ

Barcelona: Ter Stegen, Mingueza, Eric Garcia, Pique, Alba, Frenkie de Jong, Pedri, Nico, Traore, Ferran Torres, Aubameyang

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Jesus, Ruiz, Anguissa, Eljif Elmas, Zielinski, Insigne, Osimhen

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